USA ekspert: Delta võib teatud eeldustel jääda viimaseks suureks nakkuslaineks

«Ma arvan, et see Delta-laine võib olla viimane suurem nakkuslaine, eeldades, et midagi ootamatut ei juhtu, (näiteks saada) variant, mis läbistab eelneva nakatumise (ja) vaktsineerimisega pakutava immuunsuse,» ütles endine USA toidu- ja ravimiameti juht dr Scott Gottlieb CNNile.

«Niisiis, eeldades, et seda ei juhtu ja ma arvan, et see on ebatõenäoline, on see viimane suurem nakkuslaine ja see muutub püsivamaks, endeemiliseks riskiks,» sõnas ta.

Praegused vaktsineerimised ja immuunsus nakkuse vastu toetavad seda võimalust. Siiski ütleb ta, et vaktsineerimismäärad peavad tõusma «kõrgemale, kui tahame luua kaitsemeetmeid sellise leviku vastu, mida oleme suvel näinud».

Ta juhtis tähelepanu USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse andmetele, mis näitasid, et 76,7 protsenti täiskasvanutest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi. «Peame tõepoolest jõudma umbes 80 protsendilt 85ni, et elanikkonnas oleks piisavalt vaktsineerituid, et hakata nägema, et juhtumite arv väheneb ja levimiskiirus aeglustub,» ütles Gottlieb.

Kuigi USA igapäevased juhtumid langevad üle nädala allapoole, ei ole Delta tüve laine lõppenud ja juhtumid võivad endiselt suureneda – eriti jahedama ilma lähenedes, ütles ta.

Elu koroonaviirusega

Gottlieb maalis pildi sellest, milline võiks Covid-19ga elamine välja näha. Tema sõnul muutub see püsivamaks, endeemiliseks riskiks, mis tähendab, et meil on jätkuvalt koroonaviiruse levik, kuid see langeb rohkem hooajalisse mustrisse ja muutub põhimõtteliselt teiseks gripiks. «Kuid see on tõenäoliselt patogeensem kui gripp,» lisas Gottlieb.

«Väljakutse seisneb selles, et meil on juba gripp ja kui meil on gripi kõrval levinud ka Covid, läheb nende kahe patogeeni põhjustatud kumulatiivne surm ja haigus ühiskonna jaoks liiga suureks,» ütles ta.