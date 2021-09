Millise vaktsiini lisadoosi saavad eelnevalt AstraZenecaga poogitud?

«Kui eelnevalt on manustatud AstraZenecat, siis võib kolmanda doosina manustada Pfizer/BioNTech või Moderna vaktsiini,» ütleb terviseameti kommunikatsioonispetsialist Kirsi Pruudel.

Kui kuur on läbitud kindla tootja mRNA vaktsiiniga, on soovitav lisadoos manustada sama tootja mRNA vaktsiiniga. Arsti otsusel ja patsiendi nõusolekul on põhimõtteliselt võimalik ka mRNA vaktsiinide kombineerimine, kuid kuna uuringu- ja teadusandmeid selle kohta ei ole, ei ole võimalik sellekohast ametlikku soovitust praegu anda.