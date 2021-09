«Praegu on näha, et haigus hakkab pöörduma, ja alati kõige murelikumaks teeb meditsiinisüsteemi see, kui haigus liigub Harjumaale, sest siin on võrreldamatult kõige suurem hulk eestimaalasi,» nentis Sule.

Vanusegruppidest on senisest rohkem hakanud haiglasse jõudma nooremas keskeas ja keskeas inimesi, ütles Sule. «Viimasel ajal on selgelt näha, et (haiglaravi vajajad) on noorenenud, nooremad inimesed on tõsisemalt haiged,» märkis ta.

Kuivõrd haigus on liikumas Põhja-Eestisse, käivad juba ettevalmistused haiglaravi suutlikkuse tõstmiseks, ütles Sule.