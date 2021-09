Mikrobioloog avaldas, mida tähendavad Covid-19 vastase vaktsiini tugevamad kõrvalnähud

«Kellel oli rohkem ja tõsisemaid või häirivaid kõrvalnähte, nendel oli ka tõenäoliselt rohkem antikehi,» sõnas Synlabi infektsioonhaiguste valdkonna juht ja Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia kaasprofessor Paul Naaber saates «Labor». Samas märkis mikrobioloog, et seos kehtib vaid statistiliselt, mitte tingimata iga inimese kohta. «Kui inimene ütleb, et tal oli palju kõrvalnähte ja ta oli kolm päeva haige, siis me ei saa kohe öelda, et tal on väga hea immuunvastus,» seletas ta.