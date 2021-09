Pfizer alustas koroonaravimi meditsiiniliste katsetustega

«Usume, et viirusega toimetulek nõuab tõhusat ravi inimestele, kes on nakatunud või olnud lähikontaktsed, täiendades vaktsiinide mõju,» ütles ettevõtte teadusjuht Mikael Dolsten.

Eesmärgiks on hinnata 14. päevaks ravimite ohutust ja tõhusust SARS-CoV-2 nakkuse ja sümptomite ennetamisel.

Ka teised ettevõtted katsetavad olemasolevaid suukaudseid koroonaravimeid, kuid Pfizeri oma on esimene spetsiaalselt koroonaviiruse vastane ravim.

Seda teatakse «proteaasi pidurdajana» ning laborikatsetustel on see takistanud viiruse paljunemist.

Juhul, kui see toimib ka päriselus, on see tõhus ilmselt vaid nakatumise varases faasis.