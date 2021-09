MURTUD MÜÜDID ⟩ Põhjused, miks vaktsineerimise tagajärjel ei jää viljatuks

Müüt: last soovivad, ootavad või imetavad naised ei tohiks end vaktsineerida

Kui lapseootel naine haigestub, siis suureneb nii enneaegse sünnituse risk kui ka tõenäosus, et naine vajab intensiivravi. Vaktsineerimine vähendab neid riske oluliselt.

Kui last rinnaga toitev ema on vaktsineeritud, omandab ka laps mõningase kaitse Covid-19 vastu.

Rahvusvaheline naistearstide föderatsioon (FIGO), mille liige on ka Eesti naistearstide selts, toetab lapseootel ja imetavate emade Covid-19 vastu vaktsineerimist, arvestades seejuures nakatumisriski, raseduse suurust, ema tervislikku seisundit jmt.

Kuna vaktsiinis leiduv mRNA ei puutu kokku inimese DNA-ga, siis mingit mõju viljakusele ega ka tulevastele lastele ei ole. Viljatuse riski selgitamiseks on vaktsiinidega tehtud ka loomkatseid ning vaktsiinide mõju paljunemisvõimele ei ole tuvastatud.

Ravimiametile on teatatud koroonavaktsiinide kasutamise järel ajutistest menstruaaltsükli häiretest. Tõenäoliselt on need tingitud olnud ajutisest stressist, palavikust või sarnastest reaktsioonidest, mis vaktsineerimise järgselt võivad tekkida.