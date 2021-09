Euroopa ravimiamet alustas Spikevaxi tõhustusannuste hindamist

EMA ja Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus (ECDC) on varem avaldanud oma seisukoha vaktsiinide lisa- ja tõhustusannuste vajaduse osas. Kuigi praegu ei peeta Covid-19 vaktsiini tõhustusannuste vajadust kiireloomuliseks, hindab EMA Moderna taotlust, et vajaduse korral oleks tõhustusannuste kasutamist toetavad tõendid olemas.

Spikevax on vaktsiin Covid-19 ennetamiseks. Praegu on see lubatud kasutamiseks vanematel kui 12-aastastel. Vaktsiin sisaldab molekuli nimega informatsiooni-RNA (mRNA), kus on juhised viiruse ogavalgu tootmiseks. Ogavalk toimib antigeenina ning valmistab keha ette kaitsmaks end SARS-CoV-2 vastu.