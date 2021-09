Confido vaktsiinibuss sõidab Maardusse ja Põhja-Tallinnasse

«Näeme, et kodulähedane eelregistreerimata vaktsineerimine toimib, mistõttu hoiame bussi töös ka oktoobris,» selgitas Confido juhatuse esimees Risto Laur ja rõhutas, et bussi tähtsus kasvab veelgi, kuna mitmed vaktsineerimiskeskused on uksed sulgenud.