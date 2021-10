Apteekides on kuu ajaga tehtud 4000 Covid-19 testi

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on inimesed agaralt uut teenust kasutama asunud, sest testimiskohti pakutakse laialdaselt.

«Meil on hea meel, et inimeste jaoks muutub apteek üha olulisemaks terviseteenuste pakkujaks ja apteekide roll tervishoiusüsteemis suureneb,» ütles Rootslane.

Covid-19 enesetestimise läbiviimiseks apteegis peaks inimene planeerima kuni 20 minutit. Selle aja jooksul viib inimene ise apteegitöötaja juhendamisel läbi testimise enesetestimiseks sobiliku testiga ning vormistatakse tõend, mis edastatakse e-posti teel või prinditakse apteegis välja.

Tõendil on QR kood, mille abil saab ürituse korraldaja või tegevuse läbiviija kontrollida tõendi kehtivust. Tõend kehtib 48 tundi ja on mõeldud kasutamiseks siseriiklikult.

Kuigi üldplaanis on teenuse käivitamine läinud sujuvalt on Rootslane sõnul inimesed sageli üllatunud, et nad peavad apteegis testi ise läbi viima ning apteekril on vaid nõustaja roll.

«Eks see ole veidi sedamoodi, et lähed arsti juurde ja pead ise vereproovi tegema. Kõige enam segadust tekitab aga apteekide poolt väljastatav tõend. Inimesed on harjunud, et kõik Covid-19 seotud dokumendi on leitavad digiloost ja neid kontrollitakse spetsiaalselt selleks loodud rakendustega. Paraku apteegid digilukku andmeid edastada ei saa ja seega ei ole apteegis läbi viidud enesetestimise tõendit võimalik ka sealt leida,» lisab Rootslane.

«Sama seis on ka tõendite kontrollimisel - teenuste ja tegevuste pakkujad üritavad kasutada digiloo lugereid, mis paraku annavad apteegis väljastatud tõendi lugemisel veateate,» ütles Rootslane.

EPAL apteekides väljastatud tõendi kehtivuse kontrollimiseks on soovitatav kasutada kas telefoni kaamerat või tavalist QR koodi lugejat.