Vaata järgi, millised on koroonaviiruse nakkusnumbrid naaberriikides

Nakatunutest 876 olid vaktsineerimata või lõpule viimata vaktsineerimisega, 251 olid täielikult vaktsineeritud. Lätis on koroonanakkus tuvastatud 159 418 inimesel, Covid-19 tõttu on surnud 2721 inimest.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 562 uut koroonanakkuse juhtu, teatas reedel terviseamet. Viimase kahe nädalaga on registreeritud 6116 nakatumist, mida on 527 võrra vähem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 110. Eelmisel kahel nädalal oli see 120. Ühtekokku on Soomes koroonanakkus tuvastatud 142 114 inimesel. Covid-19 tõttu on surnud 1072 inimest. Covid-19 tõttu on haiglas 122 inimest, neist 24 intensiivravil.