California kehtestab õpilastele Covid-19 vastu vaktsineerimise nõude

California kuberner Gavin Newsom ütles reedel, et koroonaviiruse vastane vaktsiin lisatakse kümnele kaitsesüstile, mis on juba üldhariduskoolides õppimisel kohustuslikud. Erandid tehakse meditsiinilistel, usulistel ja isiklikel põhjustel, kuid need ei ole veel kinnitatud. Õpilased, kelle suhtes ei ole erandit ja kes keelduvad vaktsineerimisest, jäävad koduõppele.