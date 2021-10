ACE2 ehk angiotensiini konverteeriv ensüüm on seni pälvinud inimkehas tähelepanu kui Covid-19 viiruse vastuvõtja. Nüüd osutab Tartu ülikooli teadlaste uuring, et just kõrgema ACE2 tasemega inimesed võivad olla haiguse eest paremini kaitstud, vahendab ERR.