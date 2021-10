Rootsi peatas noorte täiskasvanute kaitsepookimise Moderna vaktsiiniga

Terviseameti andmeil kestab paus esialgu 1. detsembrini, selgitades, et amet oli saanud tõendeid suurenenud kõrvalnähtude ohust, nagu südamelihasepõletik (müokardiit) ja südamepaunapõletik (perikardiit).

«Terviseamet otsustas ettevaatusabinõuna peatada Moderna vaktsiini Spikevaxi kasutamise kõigi alates 1991. aastal ja hiljem sündinute pookimisel,» teatas agentuur avalduses, lisades, et need vanuserühmad peaksid selle asemel saama kaitsesüsti Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga.

Agentuuri teatel tundub oht olema seotud just teise doosi Moderna vaktsiinisüstiga ning on valdavam noorte meeste ja poiste hulgas vahetult teisele vaktsiinisüstile järgnevatel nädalatel.

Sümptomid lähevad tavaliselt iseenesest üle, kuid arst peaks need üle vaatama.

«Need, kes on hiljuti vaktsineeritud esimese doosi Moderna vaktsiiniga, ei pea olema mures, sest oht on imeväike, kuid on hea teada, milliste sümptomite osas peaksite valvel olema,» ütles Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell.