Tallinna kümnes koolis saab nädalavahetusel vaktsineerida

«Ulatuslikud koroonakolded on praegu juba 24 Tallinna koolis, peale selle veel arvukad üksikjuhtumid. Kuigi see haigus ei ole laste jaoks nii ohtlik kui eakatele, mõjutab viiruse laialdane levik nii haigestunud lapsi, nende peresid ja lähedasi ning paraku ka koolitööd,» ütles Tallinna koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik. Eelmisel reedel olid ulatuslikud koroonakolded 20 Tallinna koolis.

Laupäeval ja pühapäeval saab Tallinna koolides taas vaktsineerida. Laupäeval kella 10–15 on vaktsineerimiseks avatud üks ja kella 10–18 seitse kooli, pühapäeval kella 10–18 saab kaitsesüstida kahes koolis. Vaktsineerima on oodatud kõik soovijad alates 12. eluaastast, eelregistreerimine ei ole vajalik.

«Ehkki vaktsineerimine ei välista haigestumist, on sellel tõendatud mõju viiruse leviku pidurdamisele ja haiguse kulg on võimaliku nakatumise korral enamasti kergem,» rääkis Öpik. «Eeloleval nädalavahetusel süstitakse koolides teisi doose, kuid loodame väga, et vaktsineerima tulevad ka need inimesed, kes ei ole seda eri põhjustel veel teinud või kellel on haiguse läbipõdemisest möödunud vähemalt kuus kuud.»