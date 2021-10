Sotsiaalministeeriumi sõnul soovitakse oktoobrikuu jooksul jõuda selleni, et vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 70 protsenti täisealistest. Ometi on vaktsineerimistempo nii madal, et see on võrreldav ajaga, kui vaktsiinitootjatel oli tootmis- ja tarneraskusi.