Soome peatas Moderna vaktsiini manustamise noormeestele

Riigid osutasid tõenditele, et vaktsiin võib suurendada müokardiidi ja perikardiidi ohtu, seda eriti noortel meestel ja pärast teise vaktsiiniannuse saamist.

«Põhjala uuringus, mis hõlmas Soomet, Rootsit, Norrat ja Taanit, leiti, et alla 30-aastastel meestel, kes on saanud Moderna Spikevaxi, on veidi kõrgem oht müokardiidi tekkeks,» ütles Soome terviseameti (THL) direktor Mika Salminen.