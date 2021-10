Ravimiamet selgitab: miks lõpetati Põhjamaades Moderna Spikevax süstimine noormeestele?

«Põhjamaades ei ole Spikevax vaktsiin keelatud. Vaktsiin on endiselt näidustatud alates 12. eluaastast,» edastab ravimiamet teates. Vaktsineerimissoovitusi jagavad ametid, aga mitte ravimiametid, peatasid või soovitasid peatada kasutamise noorukitel ja noorematel täiskasvanutel. «Murekohaks on müokardiit, mis koos perikardiidiga on mRNA vaktsiinidele (ka Comirnaty) teadaolevad ja väga harva esinevad kõrvaltoimed,» nenditakse ravimiameti teates.

Kuigi müokardiit on teadaolev mRNA vaktsiinidele, siis Rootsi, Taani ja Soome otsus piirata Covid-19 vaktsiini kasutamist noorematel inimestel, kes on sündinud 1991. aastal ja hiljem, puudutab ainult Spikevax (Moderna) vaktsiini ning see otsus on tingitud hiljutises ja seni avaldamata uuringus ilmnenud müokardiidi seni arvatust pisut suurema esinemissagedusega Spikevax vaktsiini 2. annuse järgselt.

«Tuleb mõista, et müokardiidi risk on vaktsiiniga väga väike, samas Covid-19 põdemisel on risk mitu korda suurem: NEJM ajakirjas avaldatud uuringu põhjal oli tõenäosus vaktsineeritutel kolm korda kõrgem kui vaktsineerimata isikutel (lisandus 2.7 juhtu 100 000 vaktsineeritu kohta), vaktsineerimata Covid-19 põdenutel suurenes müokardiidi tõenäosus 18 korda (lisandus 11 juhtu 100 000 inimese kohta,» edastab ravimiamet.

Kas Eestis on noorukid ja nooremad täiskasvanud Covid-19 vaktsiini järgselt müokardiiti haigestunud?

Kuni 30-aastastel inimestel ei ole Eestis ravimiameti andmeil teatatud ühestki tõsisest kardioloogilisest kõrvaltoimest, sealhulgas müokardiidist või perikardiidist.

«Meil on teada üks juhtum, kus 40-aastasel mehel tekkis müokardiit kuu pärast Comirnaty 1. annust, olemasolevate andmete põhjal ei saa seost vaktsiiniga välistada. Televisioonis (TV3 «Suur pettumus») perearsti poolt välja öeldud südame kõrvaltoime 13-aastasel noorukil Tallinna Lastehaiglast saadud andmete põhjal kinnitust ei leidnud.»

Spikevaxi on ravimiameti andmetel Eestis tehtud alla 30-aastastele umbes kaheksa korda vähem võrreldes Comirnatyga: alla 30-aastastel on vaktsineerimine lõpetatud Comirnatyga umbes 95 000 inimesel, Spikevaxiga umbes 11 200 inimesel. Koolilastele on valdavalt tehtud Comirnaty vaktsiini.