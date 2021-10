«Samas on ka nakatumisvõimeliste viiruste osakaal kogu viirusosakeste seas suurem. Aastatagusega võrreldes saame kokkupuutes viirusega samades oludes keskmiselt ~50 korda suurema annuse nakatumisvõimelist viirust ning see on pigem tagasihoidlik hinnang,» ütleb Abroi.

Ta sõnul on Delta tüvi organismi sattudes ehk nakkuse alguses kiirem kui Wuhani ja Alfa (inglise) tüvi. «Keskmine aeg nakkusahelas ühest nakkusest teiseni on umbes neli päeva, mis on umbes kaks päeva lühem kui Wuhani tüvel. Ja juba kaks päeva pärast nakkuse saamist on kümnel protsendil nakatunutest viiruse PCR test positiivne,» märgib viroloog.