Euroopa nakkustõrjekeskus soovitab kõrge nakatumise tõttu Eestisse mitte reisida

ECDC märgib, et Saksamaalt, Eestist, Lätist, Leedust ja Rumeeniast pärit reisijate suhtes tuleks kohaldada rangemaid sisenemispiiranguid, kuna nendes riikides on tuvastatud nakatumiste arvu suurenemine. Samuti soovitab ECDC nendesse riikidesse mitte reisida.

Välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots ütles rahvusringhäälingule, et tegemist on soovitusega ja rutiinse nakatumisnäitude uuendamisega ja reaalseid samme see Euroopa Liidu poolt kaasa ei too.