Uuringus selgus, kuidas mõjutab Covid-19 ja gripi vastu koos vaktsineerimine immuunsust

Teise Covid-19 vaktsiinidoosiga koos manustati uuritavate teise õlavarde (või mõnel puhul reide) üks kolmest võimalikust gripivaktsiinist või platseebo. Kolm nädalat hiljem said esialgu gripisüsti saanud uuritavad platseebosüsti ning platseebosüsti saanud omakorda ühe gripivaktsiini. Sedasi sai võrrelda kõrvaltoimete esinemist ja immuunvastust nende kahe haiguse üheaegsel või eraldi manustamisel.

Kõrvaltoimeid esines, kuid need olid peamiselt kerged-mõõdukad, sealhulgas väsimus.

Uuringu tugevuseks on asjaolu, et välja ei jäetud rasedaid, tõsiste kontrollimata terviseprobleemidega, immuunpuudulikkusega ega üle 65-aastaseid inimesi, seega esindab see üsna hästi seda populatsiooni, kes gripivaktsiine vajab.