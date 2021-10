Kaja Kallas: pooldan vaktsineerimata inimeste täiendavat piiramist

«Mida mina toetan? Mina ei paneks ühiskonda lukku. Tahan, et lapsed käiksid edasi koolis, et meie majandus toimiks, aga tahan ka, et meie haiglad ei kukuks kokku. Ja seetõttu pooldan vaktsineerimata inimeste täiendavat piiramist,» ütles Kallas Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister».