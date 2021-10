Rakvere haigla võib peagi avada Covid-osakonna

Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev lausus, et pole tänahommikust aruannet veel näinud, sest koosolekud alles algavad, mistõttu ta ei osanud ka öelda, mitu koroonaviirusega nakatunut toimetati haiglaravile mujale ning mitu suunati end tohterdama koju.

Valdavalt on Covid-patsiente saadetud Rakverest edasi Tallinnasse. «Oleme saatnud patsiente nii lääne kui ka ida poole, põhiliselt ikka Lääne-Tallinna keskhaiglasse. Aga ühel hetkel, kui Tallinn ütleb, et ta meilt haigeid enam ei võta, eks siis tuleb siia jätta. Täpselt nii see saab juhtuma,» ütles Ain Suurkaev.