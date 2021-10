Millal tulevad turule Moderna ja Jansseni tõhustusdoosid?

Septembri lõpus teatati FDA-st, et nad eelistaksid tõhustusdoosi jaoks kasutada poolt annust Moderna vaktsiini. Erinevalt Pfizeri 30-mikrogrammisest vaktsiiniannusest on Moderna vaktsiinipreparaat 100-mikrogrammine. Seetõttu arvavad mõned meditsiinieksperdid, et Moderna annuse poolitamine oleks ideaalne tõhustusdoosi tarbeks, et vähendada kõrvaltoimete riski.