Riik, kus on Covid-19 vastu vaktsineeritud pea kõik elanikud

See tähendab, et täielikult on vaktsineeritud üle 99 protsendi elanikest, kellele süsti teha lubatakse, märkis Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon (IFRC). Organisatsioon osutas, et vaktsineerimistempo on saareriigil märkimisväärne, kuid mujal Vaikse ookeani lõunaosas olukord nii hea ei ole.