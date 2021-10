Valitsus ei ole uute piirangute kehtestamises kokkuleppele jõudnud

Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsuses jätkuvad vaidlused täiendavate meetmete osas. «Selles osas kokkulepet meil veel ei ole, jätkame arutelusid,» ütles peaminister.

Kallase sõnul on valitsus pidanud pikki arutelusid erinevate meetmete üle ning ühisosaks on arusaam, et vaktsineerimise toetamiseks on vaja juurde luua «positiivseid stiimuleid».

Peaministri sõnul on arutluse all perearstidele täiendavate preemiate maksmine, kui nad saavutavad mingi verstaposti - näiteks 80-protsendiline vaktsineerimine nimistus. Samuti arutluse all omavalitsuste premeerimine.

«Mina isiklikult inimestele raha maksmist vaktsineerimise eest ei toeta. See on ikkagi ravim, on ka ravimiamet öelnud, et selliseid asju siduda ei tohiks. Minu meelest see pole õige tee.»