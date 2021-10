WHO: koroonaviirus suurendas järsult tuberkuloosisurmade arvu maailmas

Pandeemia takistas tervishoiuteenuste kättesaadavust kogu maailmas, kinnitas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) neljapäeval.

«See on häiriv uudis, mis peaks olema äratuskellaks kogu maailmale, et vajame kiiresti investeeringuid ja innovatsiooni, tulemaks toime miljonite inimeste diagnoosi ja raviga selle vana, aga ennetatava ja ravitava haiguse puhul,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus oma avalduses.