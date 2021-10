Venemaal registreeriti taas koroonarekordid, kehtestati uued piirangud

Valitsuse ametliku statistika kohaselt nakatus viimase ööpäeva jooksul viirusesse 31 299 inimest ja haiguse tagajärjel suri 986 inimest. Kokku on Venemaal Covid-19 tõttu surnud 220 315 inimest, mis on suurim arv Euroopas.

Venemaa eri piirkondadest Covid-19 andmeid koguva veebilehe Gogov teatel on vaid 31 protsenti elanikkonnast täielikult vaktsineeritud. Rangete piirangute puudumine on lubanud viirusel levida, kuigi osa piirkondi nõuab taas avalikesse kohtadesse sisenemisel QR koode.

Kreml on uute piirangute kehtestamisel olnud kõhklev, hoolitama sellest, et nimetas riigi kaitsepookimise taset «vastuvõetamatult» madalaks ning kinnitas ka sel nädalal, et võimud peavad tagama «majanduse toimimise».