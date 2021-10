Austraalia suurim linn Sydney loobub karantiinist

Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaminister Dominic Perrottet kinnitas, et alates 1. novembrist saavad vaktsineeritud reisijad osariiki siseneda ilma mis tahes karantiinita.

Otsus on silmapaistev kannapööre osariigi jaoks, mis 19 kuud tagasi sulges piirid ja kehtestas maailma ühed kõige karmimad koroonapiirangud.

Siiski sai Perrottet sõnum tagasilöögi Austraalia peaministrilt Scott Morrisonilt. Kui karantiinireeglid kehtestab osariik, siis kontroll riigipiiri üle on keskvalitsuse päralt.

«Kõik, millest me räägime, puudutab Austraalia kodanikke, residente ja nende vahetuid pereliikmeid,» ütles Morrison kinnitusega, et ta ei ava veel riigipiire väliskülastajaile. Kriitikud on nimetanud Austraaliat «erakuriigiks».