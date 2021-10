Confido pakub tänasest koroonavaktsiini tõhustusdoosi

«Me peame arvestame tõsiasjaga, et koroonaviiruse kolmas laine on sisuliselt kohal ning tänasest on kõigile täiskasvanutele selle vastu täiendava kaitse võimalus kättesaadav nii-öelda kolmanda vaktsiinidoosi näol,» ütles Confido kiirkliinikute juht Marek Seer.

«Tõhustusdoosiks kasutame Pfizerit sõltumata sellest, millega eelmine vaktsiin tehtud on, kuna Euroopa ravimiamet on just Pfizeri vaktsiini tõhustusdoosideks heaks kiitnud,» selgitas Seer ja lisas, et vaktsineerimise järgselt uueneb vastavalt ka digilugu.ee keskkonnas kuvatud info ja inimene peaks endale looma uue, värskendatud andmetega vaktsineerimispassi.

Tõhustusdoosi saavad Confido vaktsineerimispunktides teha täiskasvanud, kellest 18-65-aastastel peab olema eelmisest vaktsineerimisest möödas vähemalt 8 kuud, üle 65-aastastel vähemalt 6 kuud.

Pärast 6 kuu möödumist saavad ka sotsiaal-, haridus- ja meditsiinitöötajad kasutada tõhustusdoosi võimalust. Immuunpuudulikkusega inimestel on soovitatav manustada Covid-19 vaktsiini tõhustusdoos mitte varem kui 6 kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest.