Lätis tuvastati kolmandat päeva järjest üle 2100 uue koroonanakkuse

Lätis on uute Covid-19 nakkuste arv kolmandat päeva olnud üle 2100. Neljapäeval püstitati ööpäevane rekord: 2408.

Neljateistkümne päeva kumulatiivne haigestumus kasvas 1056,8 juhtumilt 100 000 inimese kohta 1110,4ni mis on uus rekord. Eelmise viiruselaine ajal mullu talvel oli suurim kumulatiivne haigestumus 100 000 inimese kohta 693,9.

Lätis on pandeemia algusest kokku kinnitust leidnud 180 440 COVID-19 juhtu, neist surnud on 2869 inimest. Kahe nädalaga on tuvastatud 21 022 nakkusjuhtu.