Kahes Vilniuse haiglas peatati koroona tõttu plaaniline ravi

«Vilniuses on koroonapatsientide jaoks jäänud ainult mõned vabad kohad, mistõttu avatakse uued palatid ja valmistatakse need koroonapatsientide jaoks ette. Need voodikohad ja töötajad ei teki aga iseenesest, mistõttu on Santarose kliinikute plaanilise haiglaravi teraapiapatsientidele peatanud,» ütles Santarose kliinikute direktor Jolita Jakutienė.