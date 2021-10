Austraalia osariik avab piiri vaktsineeritutele

Queensland ja Lääne-Austraalia osariik on olnud koroonaviiruse eemalhoidmisel kõige edukamad, mõlemas osariigis kehtib pärast viiruse deltatüve levikut range piirikontroll.

Queenslandi võimud hoiatasid, et vaktsineeritud reisijate lubamisega osariiki hakkab nakatumine tõusma ning võib jääda kuudeks kõrgele.

Queenslandi peaminister Annastacia Palaszczuk ütles, et täielikult vaktsineeritud reisijad lubatakse karantiininõudeta osariiki, kui 80 protsenti osariigi üle 16-aastastest elanikest on täielikult vaktsineeritud. See eesmärk loodetakse saavutada 17. detsembriks.