Vaktsiinivastasuse tõttu on kaitsevägi ametist vabastanud 36 inimest

Esmaspäevase seisuga on kaitsevägi ametist vabastanud 36 inimest, kes ei esitanud Covid-19 viiruse vastase vaktsineerimise alustamise, vaktsineerimiskuuri läbimise või Covid-19 läbipõdemise tõendit, edastas kaitseväe peastaap. Nendest 22 olid tegevväelased ja 14 tsiviiltöötajad. Tegevväelastest on teenistusest vabastatud viis ohvitseri, 14 allohvitseri ja kolm sõdurit.

Kaitseväes on üle 4000 töötaja ja teenistuja, neist on esmaspäevase seisuga ligi 98 protsenti kaitsepoogitud või kuuri alustanud.

«Kaitseväe inimeste kõrge vaktsineerituse taseme mõju peegeldub näiteks kevadega võrreldes selgelt ka tunduvalt väiksemates uute nakatumiste arvus. Tänase seisuga on kaitseväes kokku 44 nakatunut, nende hulgas viis ajateenijat. Isolatsioonis on kokku 50 inimest. Kevadel, teise laine tipphetkel oli nakatunuid 269 ja isolatsioonis kokku 1201 isikut. Väga oluline teenistuse korraldamise seisukohast on, et vaktsineeritud ei pea enam lähikontaktsuse puhul isolatsiooni jääma. Võrreldes kaitseväe olukorda hetke nakatumisnäitajatega Eestis üldiselt, võib tänast olukorda hinnata väga heaks,» ütles kaitseväe peaarst kolonel Targo Lusti.