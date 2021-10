Kas kaubanduskeskuse apteegis peab kandma maski?

Terviseameti avalike suhete juht Imre Kaas möönis, et otsest maski kandmise nõuet praegu apteekritel pole. «Apteegid on eraettevõtted, kus tuleb teha riskianalüüs ja ette näha meetmed, kuidas viiruse levikut tõkestada.» Üks võimalus selleks on vaktsineerimine. «Kui töötaja on vaktsineeritud, siis põhimõtteliselt võib ka jõuda seisukohani, et maski kandma ei pea,» nentis Kaas.