Tallinna neljas linnaosas avatakse Covid-19 nõustamis- ja vaktsineerimispunktid

Linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpiku sõnul on igati arusaadav, et vaktsineerimisega seoses võib inimestel tekkida mure ja kaasneda rida küsimusi.

«Vaatamata sellele, et vaktsineerimine ei anna täielikku garantiid haigestumise vastu, siis toetab statistika väga selgelt, et vaktsineerimine vähendab nakatumise riski ja aitab vältida tüsistusi. Seega ootame kõiki huvilisi nõustamis- ja vaktsineerimispunktidesse, sest nii saame kaitsta iseennast ja kõiki oma lähedasi.»

Punktid on avatud Nõmmel ja Põhja-Tallinnas 20.-26. oktoobril iga päev kell 10-17. Haaberstis Maxima XXX parklas on telk avatud tööpäeviti kell 12-19 ning nädalavahetusel kell 10-15; Keskturu juures on telk avatud tööpäevadel kell 9-16 ja nädalavahetusel kell 9-15.