Ratas ei pea võimalikuks riigikogu sekkumist piirangute kehtestamisse

«Küll aga on riigikogu komisjonid nagu sotsiaalkomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon olnud tihedalt seotud COVID-19-kriisi teemade arutamisega ning see roll peaks jätkuma,» rõhutas Ratas.

Tema sõnul on peaminister ja teised valitsuse liikmed käinud ja ka edaspidi oodatud riigikogu ette neil teemadel rääkima. Lisaks on riigikogu korraldanud koroonaviiruse teemal ka olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

Opositsiooni kuuluva Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder kritiseeris teisipäeval valitsuse otsust hakata koroonaviiruse leviku takistamiseks piirama inimeste liikumisvabadust. Seeder leidis, et see on põhimõtteline küsimus, mis tuleb otsustada riigikogus, mitte kitsalt valitsuskabinetis.