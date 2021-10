Venemaal suri ööpäevaga 1028 koroonahaiget

Moskvas tuvastati 5847 uut koroonanakkust ja suri 76 Covid-19 haiget. Peterburis olid need näitajad vastavalt 3274 ja 62.

Venemaal on kogu pandeemia vältel registreeritud 8 094 825 inimese haigestumine koroonaviirusesse, surnud on neist 226 353. Haigusest on tervenenud 7 065 712 inimest.