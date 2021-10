Sule: Covid-19 tõttu hospitaliseeriti kolmeaastane laps

«Meie kõigi loomuses on loota parimat ning kolmanda laine algus on olnud leebem, kui kartsime,» ütles Sule.

Tema sõnul oli see kolmanda laine algus leebem, kuna on vastutustundlikke inimesi, kes lasid end vaktsineerda, mistõttu levib haigus aeglasemini ning suuresti on haigus levinud nooremate inimeste hulgas.

«Eile näiteks hospitaliseeriti kolme-aastane laps,» märkis Sule.

«Haiglaravi vajaduse puhul saab tuua illustratiivse numbri ehk kui eelmisel esmaspäeval oli haiglaravil 273, siis sel esmaspäeval juba 408 Covid-patsienti. Siin pole vaja protsente arvutada,» nentis ta.

Sule kinnitusel täna sellist haiglavõimekust kui kevadel pole. «Inimesed on ületöötanud, väsinud ja paljud on lahkunud töölt. Meil seda tööjõuressurssi pole. Püüame teha kõik selleks, et seda saavutada, aga väljakutse on veelgi tõsisem kui kevadel,» ütles Sule.

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets märkis, et haiglaravikoormus suureneb, mis tähendab tervisekahju kogu ühiskonnale.

«Oleme teisel tasemel - kõik vahendid on lõplikud, mis tähendab vältimatu abi põhimõttele minekut, kus abi osutatakse neile, kelle elu on otseses ohus või kes vajavad erakorralist abi. Kolmas tase on katastroofisituatsioon. Me oleme kolmandale tasemel väga lähedal,» ütles Vaiknemets.

Vaiknemetsa sõnul on vaktsineerimata inimestel suurem võimalus haiglasse sattuda ning suurem osa surnutest on olnud vaktsineerimata. «Meil on pandeemia, mis tapab ning see pole mingi eksperiment või nali,» nentis ta.