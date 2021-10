Vladimir Putin kuulutas Venemaal välja uued piirangud

Putin kiitis heaks valitsuse kava kuulutada välja töövaba nädal alates 30. oktoobrist. Venemaa teatas kolmapäeval, et on registreerinud rekordilised 1028 Covid-19 surmajuhtumit ühe päeva jooksul.

«Peamine eesmärk on kaitsta meie kodanike elusid ja tervist,» ütles 69-aastane Putin televisioonis eetrisse läinud koosolekul. Putini sõnul on puhang seotud Venemaa madala vaktsineerimismääraga.

Nakkusjuhtumite arv on viimastel nädalatel kasvanud, mil vaktsineerimine on soiku jäänud. Vaid 35 protsenti Venemaa elanikest on täies ulatuses vaktsineeritud, hoolimata suurtest vaktsiinidooside kogusest.

Putini sõnul on see üllatav, kui paljud venelased on kaitsesüstist keeldunud, isegi tema lähedaste sõprade seas. «See on veider. Inimesed hea haridusega, teaduskraadidega... Ma lihtsalt ei saa aru, mis toimub.»

Putin on palunud venelastelt korduvalt enda kaitsepookimist ning tegi seda ka kolmapäeval. «Palun näidake üles vastutustunnet,» ütles ta.

Kolmapäeval registreeriti Venemaal üle 34 000 uue nakkusjuhtumi. Covid-19 on nõudnud Venemaal 226 353 inimelu.

Vene võime on süüdistatud pandeemia ulatuse pisendamises ning Putini sõnul ei tohiks kohalikud võimud nakkusjuhtumite arvu pisendada, nimetades seda ohtlikuks.

Järgmine töövaba nädal kattub koolivaheajaga

Putin on kuulutanud tasustatud puhkused koroonapandeemia haripunktides välja ka varem, viimati mais.

«Viimasel ajal oleme kaotanud enam kui tuhat kodanikku päevas. Need on õudsed arvud,» ütles asepeaminister Tatjana Golikova, paludes venelasi reisimisest hoiduma.

Töövaba nädal kuulutati välja päev pärast seda, kui Moskva linnapea Sergei Sobjanin andis korralduse kehtestada pealinnas esimesed piirangud alates suvest.

Sealjuures vaktsineerimata üle 60-aastased Moskva elanikud peavad tööd tegema kodust. Samuti laiendati vaktsineerimiskohustust teatud ametitele.

Uued meetmed jõustuvad järgmisel esmaspäeval

Tööandjad peavad 30 protsenti oma tööjõust saatma kodusele tööle.

Ametnikud on hoiatanud, et Moskvas on hullem alles ees, kuna patsientide haiglaravile saatmise tempo kasvab kiiremini kui varasemate lainete puhul.

Venemaa tervishoiuminister Mihhail Muraško ütles ajakirjanikele, et riigi meditsiinisüsteem on üha kasvava surve all. Peamine eesmärk on suurendada vaktsineerimismäära, ütles ta.

Sõltumatud küsitlused aga näitavad, et enam kui pooled venelased ei kavatse kaitsesüsti teha.