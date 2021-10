Kui Aleksei Nelovkov aasta tagasi Rus.Postimehe stuudiosaates käis, ütles ta, et ITK-s on koroonalaine tõttu jõudnud peaaegu sõjaseisukorda. Praegu olukord haiglas küll nii hull veel ei ole, kuid üldjoontes on asi siiski tõsine. «Meditsiinitöötajad on Covidist väsinud. Väsinud on nii arstid, õed kui ka hooldustöötajad. Inimesed ei taha enam töötada Covidi osakonnas,» nentis Nelovkov.