SKA saab õiguse väljastada Covid-19 tõendeid

Praegu loob Covid-19 tõendi ainult TEHIK sotsiaalkindlustusametile edastatud avalduste alusel, edaspidi saab tõendi loomise võimaluse ka SKA. Selleks luuakse SKA-le tehniline lahendus, mis võimaldab konkreetsele isikule asjakohase tõendi luua. SKA-le on nähtavad üksnes need andmed, mis on konkreetse tõendi koostamiseks vajalikud. Teisisõnu alusandmestikku ega muid andmeid tervishoiu infosüsteemist SKA-le ei kuvata.

SKA kulud tõendite väljastamiseks on 2021. aastal 318 547 eurot ja kui tõendite väljastamise vajadus jätkub samas mahus ka edaspidi, siis 820 567 eurot aastas. Tegemist on personalikuludega, isikukaitsevahenditega klientidele ja printimiskuludega. TEHIK-u arendus-ja ülalpidamiskulude lisavajadus 2021. aastal on 107 916 eurot, millest 50 000 eurot on IT arenduskulud ja 57 916 eurot on TEHIK-u tööjõukulud (täiendavad ametikohad). Kui tõendite väljastamise vajadus jätkub samas mahus ka edaspidi, on TEHIK-u lisakulu 155 191 eurot aastas.