Kiik: Eesti võiks aasta lõpuks jõuda 70-protsendilise hõlmatuseni

Vastates neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil küsimusele, millised eesmärgid on valitsu seadnud, et meetmete ja piirangute mõju hinnata, ütles Kiik, et üks siht on jõuda taas selleni, et nädalas tehtavate esmaste dooside arv jõuaks 10 000 doosini. Selleks peab Kiige sõnul nädalas tehtavate esmaste dooside arv kasvama hakkama.