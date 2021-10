Tallinn jätkab linlastele tasuta meditsiiniliste maskide jagamist

«COVID-19 nakatumise näitajad on tõusuteel ja olukord muutub iga päevaga üha kriitilisemaks. Haiglad on juba olukorras, kus kaalutakse plaanilise ravi peatamist ning meditsiinipersonal töötab inimvõimete piiril,» rääkis Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina.

«Maski kandmine on lihtne ja tõhus meetod nakkuse leviku pidurdamiseks ja sellega saavad kõik aidata kaasa normaalse olukorra võimalikult kiirele taastumisele. Seepärast panustab ka linn omalt poolt sellesse, et maskid oleksid võimalikult paljudele kättesaadavad ja need leiaksid kasutamist kõigis rahvarohketes kohtades.»