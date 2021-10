Vaktsineerimispunktides on kahe päevaga tehtud ligi 340 kaitsesüsti

«On igati mõistetav, et seoses vaktsineerimisega võivad inimesed olla mures ja neil on tekkinud mitmeid küsimusi. Seetõttu pakume inimestele mugavat võimalust saada nõustamisteenust ja soovi korral end samas ka vaktsineerida,» rääkis linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.

«Heameel on näha, et paljud inimesed tulevadki esmalt just nõu küsima ja jõuavad seejärel otsuseni ennast vaktsineerida. See on rõõmustav, sest iga vaktsineeritu loeb. Niisamuti peame väga oluliseks tõhustusdooside saamist, sest kõik need inimesed, kellele tõhustusdoosi tehakse, vajavad seda juba mõju kaotama hakanud esimese vaktsineerimiskuuri tõttu.»