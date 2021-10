Indrek Saar kutsub poliitilisi konkurente üles looma koroonavastast ühisrinnet

Reformierakonna esimehele Kaja Kallasle, Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele, EKRE esimehele Martin Helmele ja Isamaa esimehele Helir-Valdor Seederile läkitatud kirjas seisab, et oleme nakatumisnäitajate, haiglaravil inimeste ja koroonasurmade arvu tõttu katastroofi lävel.

«Epidemioloogilised prognoosid näitavad, et lähinädalatel tuleb hoogsalt juurde nii nakatunuid kui haiglaravi vajajaid, mistõttu on meditsiinisüsteemi kokkuvarisemine täiesti reaalne oht. Olukord on äärmiselt kriitiline,» toonitas Saar.

«Selleks, et hoida ära üha uusi surmasid, plaanilise ravi lõpetamist ja Eesti ühiskonna pikaajalist täielikku sulgemist, vajame me kogu ühiskonna ühist pingutust ning riigijuhtide koostööd. Just seda ootavad poliitikutelt Eesti inimesed,» selgitas Saar.

Ta tõi näiteks Põhjamaid, kus kriisis on vähem kannatatud, kuna seal on järjekindlalt otsitud ühisosa kõigi poliitiliste jõudude vahel, nii koalitsiooni kui opositsiooni, nii liberaalide kui konservatiivide, nii parem- kui vasakpoolsete osalusel.

«Teen ettepaneku koguneda võimalikult kiiresti ühise laua taha, et arutada ausalt neid samme, mida riik peab ühiskonna kaitseks astuma,» kirjutas ta erakonnajuhtidele ja täiendas, et kuna ühiskonnas on erimeelsusi, siis Eesti vajab ühiselt kokku lepitud plaani, mis hoiaks ära halvima ja tooks meid kuristiku servalt tagasi.