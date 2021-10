Vaata järgi, millised on koroonaviiruse nakkusnumbrid välisriikides

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 449 uut koroonanakkuse juhtu ja Covid-19 tõttu suri neli inimest, teatas reedel terviseamet.

Kahe nädalaga on registreeritud 7377 nakatumist, mida on 29 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Soomes on kogu pandeemia vältel leidnud kinnitust 153 156 inimese nakatumine koroonaviirusega, surnud on neist 1139. Covid-19 tõttu on haiglas 205 inimest, neist 30 vajab intensiivravi.

Poolas leidis viimase ööpäevaga kinnitust üle 5700 uue koroonanakkuse juhtumi ja suri 59 Covid-19 haiget, teatas reedel meedia.

Haiglates on umbes 4200 koroonahaiget, neist üle 350 vajab intensiivravi. Viimati oli nii palju uusi nakatumisi selle aasta mais.

Poolas on registreeritud üle 2,96 miljoni koroonanakkuse juhtumi, surnud on 76 359 inimest.

Venemaal tuvastati viimase ööpäevaga 37 141 uut koroonanakkuse juhtu ja Covid-19 tõttu suri 1064 haigestunut, teatas reedel operatiivstaap.

Moskvas lisandus 8166 nakkusjuhtu ja suri 79 koroonahaiget, Peterburis olid need näitajad vastavalt 3233 ja 67.

Venemaal on kogu pandeemia vältel registreeritud 8 168 305 koroonanakkuse juhtu, Covid-19 tagajärjel on surnud 228 453 inimest. Haigusest on tervenenud 7 117 060 inimest, neist 25 453 viimase ööpäevaga.

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 2939 uut koroonajuhtu ja suri 20 Covid-19 haiget, teatas reede hommikul statistikaamet.

Haiglates on 1735 koroonahaiget, neist 148 vajab intensiivravi. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta kerkis 1246,9-ni.

Ukrainas tuvastati viimase ööpäevaga 23 785 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 614 Covid-19 haiget, teatas reedel terviseministeerium.