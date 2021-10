Läti vaktsineerimise töörühm soovitab kasutada eelkõige Modernat

Läti riikliku tervishoiuteenistuse teatel pakub Moderna vaktsiin kõige kestvamat kaitset viiruse vastu ning seda on tõestanud nii teaduslikud uuringud, kui ka Lätis kogutud vaktsiinide tõhususe statistika.

«Arvestades koroonaviiruse epideemia ulatust ja seda, et suur osa Läti elanikest on vaktsineerimata, on oluline kasutada inimeste vaktsineerimisel Modernat. Eelkõige tuleks seda vaktsiini kasutada eakate ja teiste riskirühmade puhul,» vahendas Läti Raadio tervishoiuteenistuse teadet.