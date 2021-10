Hiiumaa kriisikomisjon ei toeta piirangute lõpetamist

Hiiumaa elanikkonnast on täisvaktsineerituse saanud 69,92 protsenti elanikest ning 70 protsendi piiri ületamiseks on vaja vähem kui kümne inimese vaktsineerimist teise doosiga.

Hiiumaa kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja ütles, et samas on Eesti nakatumiste näit hoogsalt kerkinud, haiglad probleemide küüsis ja näiteks Läti riigi suuresti sulgenud. «Selles olukorras ei ole õige ühe maakonna piirangutest vabastamine. See töötaks ainult juhul, kui saar sulgeda. Aga ülejäänud Eestist me end ka ära lõigata ei taha,» märkis Tasuja.