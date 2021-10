Ida-Viru arstid: valus on kuulda, kuidas raskelt haige koroonapatsient vaktsiini palub

Ida-Viru Keskhaigla postitas täna sotsiaalmeediasse pöördumise: ««Mittevaktsineerimine on minu valik,» kostub murettekitava sagedusega tänavatel möödujatelt, poekülastajatelt, ajaviitekohtades käijatelt... Sellist valikut tehes paneme arstid olukorda, kus nemad peavad valima, kes ellu jääb. Ükski meist ei taha seda valikut, kuid see risk võib lähiajal realiseeruda.»

Haigla toonitas, et ennast vaktsineerida lastes, anname me teistele inimestele võimaluse kriitilises olukorras ellu jääda. «Covid-19 ei kao kuskile. Meie eesmärk on uue reaalsusega kohaneda ning kaitsta ennast ja teisi. Kahtlemata on see suur väljakutse, aga koos me saame paremini hakkama. Viiruse ohjeldamine algab meist endist,» kutsus haigla personal üles.

«Ajalooliselt on välja kujunenud nii, et ulatuslikku epideemiat saab seljatada ainult suurvaktsineerimise teel. Muid valikuid meil tänapäeval ei ole,» ütles infektsioonikontrolli teenistuse direktor dr Natalia Nikitina.

«Haiglate eesmärk on ravida kõiki patsiente, kes vajavad haiglaravi. Me tahame säilitada seda võimalust. Peame tegutsema ennetavalt, kuna meie võimuses on kõige nutusemad tagajärjed ära hoida,» pöördus haigla personal avalikkuse poole.

Kaitsepookimine on kindlaim ennetav meede. «Valus on kuulda, kuidas vaevalt rääkida suutvad raskemas seisundis tõsise kopsude kahjustusega koroonapatsiendid üritavad kõigest jõust, mis järgi on jäänud, vaktsiini küsida. Sellel hetkel ei ole vaktsiin enam vajalik, sealt algab võidujooks ajaga,» rõhutati avalduses.

«Teame, et paljusid inimesi teeb murelikuks see, et ka vaktsineeritud inimesed võivad haigestuda. Jah, nad võivad haigestuda. Olulisem on teadmine, et vaktsiiniga kaitstud põevad haigust kergelt ja üldjuhul ei vaja haiglaravi. Vaktsineeritud inimesed satuvad haiglasse väga harva, enamikul juhtudel kaasuvate ja krooniliste haigustega,» selgitas Ida-Viru Keskhaigla kollektiiv sotsiaalmeedias.

Usaldagem teadlasi ja teadust, kuulakem arstide soovitusi, olgem vastutustundlikud teiste inimeste suhtes, panevad meditsiinitöötajad kõigile südamele.