Vaktsineerimistelkides on viie päevaga tehtud ligi 1140 kaitsesüsti

Haaberstis, Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Nõmmel asuvad nõustamis- ja vaktsineerimistelgid on kõigile soovijatele avatud homseni, 26. oktoobrini.

«Vaktsineerimistelkides pakume inimestele mugavat võimalust saada nõustamisteenust ja soovi korral end samas ka vaktsineerida. Heameel on näha, et need telgid on linlaste poolt hästi vastu võetud – kaitsesüsti on seal saanud keskmiselt 227 inimest päevas, rekordpäeval koguni 288 inimest. Sageli tullaksegi esmalt nõu küsima ja jõutakse siis otsuseni ennast vaktsineerida,» rääkis Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.

«Ootame jätkuvalt kõiki soovijaid, sest vaktsineerides saame kaitsta nii iseennast kui ka oma lähedasi. Samuti anda oma panuse, et toetada kriitilise piirini jõudnud meditsiinisüsteemi.»

Nõustamis- ja vaktsineerimispunktid töötavad soojendusega välitelkides Haabersti Maxima XXX parklas (Ehitajate tee 148), Põhja-Tallinna Valitsuse hoovialal (Kari 13), Keskturu parklas (Lastekodu 11b) ja Nõmme sotsiaalmaja parklas (Pihlaka 12). Telgid on avatud Nõmmel ja Põhja-Tallinnas iga päev kella 10-17. Haaberstis Maxima XXX parklas on telk avatud tööpäeviti kella 12-19 ning nädalavahetusel kella 10-15; Keskturu juures on telk avatud tööpäevadel kella 9-16 ja nädalavahetusel kella 9-15.

«Kuna vaktsineerimistelgid on ennast igati õigustanud, on linn valmis nende lahtioleku aega pikendama ning plaanis on luua ka täiendavaid võimalusi nõustamise ja vaktsineerimise inimestele lähemale toomiseks,» ütles Öpik.